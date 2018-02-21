"Умный" светофор снова парализовал движение в Воронеже

21 февраля в очередной раз отказал светофор на пересечении ул.Кольцовской и Плехановской. Пробка растянулась на несколько километров в обоих направлениях. Улица Кольцовская стоит от пересечения с Комиссаржевской, а в обратном направлении - от пересечения с улицей Красноармейской.

Скучающие водители, стоящие в заторах, выкладывают видео коллапса в популярных городских пабликах. Таким образом, пока совместный российско-японский проект по улучшению городской среды не может приспособиться к воронежским реалиям, к таким выводам пришли в комментариях пользователи соцсетей. Апогей ситуации настанет в час пик, когда традиционно жители начнут разъезжаться после работы по домам.

Напомним, похожая ситуация с этим светофором наблюдалась 16 февраля.