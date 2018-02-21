Депутаты Госдумы хотят получить отчет о работе временной администрации в банке "Югра"

Депутаты Госдумы внесли поручение профильному комитету "нижней палаты" запросить информацию в Центральном банке о результатах работы временной администрации по управлению банком "Югра", передает корреспондент Накануне.RU.

Парламентарии также попросили раскрыть информацию о нарушениях, выявленных в результате проводимых ранее проверок в отношении банка "Югра" в период работы временной администрации.

Депутаты в поручении отметили, что величина средств вкладчиков, не подлежащих страховому возмещению, составляет 16,1 млрд руб.

Напомним, ЦБ ввел временную администрацию в банк "Югра" в июле прошлого года. Лицензии кредитная организация лишилась двумя неделями позднее. Акционеры банка заявляли о готовности санировать "Югру" за счет собственных средств и просили для этого вернуть лицензию. Но в ЦБ не одобрили план спасения банка.

"Превышенцы" "Югры" объединились в союз вкладчиков и добиваются возврата "сгоревших" средств.