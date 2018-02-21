В Свердловской области действие закона о материнском капитале продлили на три года

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области по инициативе губернатора региона Евгения Куйвашева продлили действие закона об областном материнском капитале.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного парламента, действие норм регионального закона решено продлить до 31 декабря 2021 года "в целях улучшения демографической ситуации в Свердловской области".

"Губернатор выступил с важной инициативой о продлении действия закона "Об областном материнском (семейном) капитале" на три года, - прокомментировала событие председатель областного парламента Людмила Бабушкина. - Выполняя поручения президента России по государственной поддержке семей, имеющих детей, областной бюджет берет на себя серьезные финансовые обязательства – выделение дополнительно порядка 2,4 млрд руб. на выплату областного материнского капитала в период 2019-2021 годов".