В Тюмени назначены руководитель управы и директор департамента городского хозяйства

В администрации Тюмени новые кадровые назначения - руководителем управы Калининского административного округа назначен Владимир Кильтау, директором департамента городского хозяйства - Семен Тегенцев, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Соответствующий приказ подписал глава администрации Тюмени Александр Моор.

До назначения на пост руководителем управы Владимир Кильтау с мая 2015 г. возглавлял департамент городского хозяйства администрации Тюмени. До этого много лет работал в компании "Тюмень Водоканал", прошел путь от рядового сотрудника до директора по сбыту, директора по производству и главного инженера. Курировал реализацию приоритетных городских проектов, в том числе благоустройство Гилевской рощи.

Семен Тегенцев, который назначен директором департамента городского хозяйства вместо Владимира Кильтау, до назначения работал на различных должностях муниципальной службы. Общий стаж – более 10 лет. Был председателем комитета по благоустройству и озеленению управы Ленинского округа, с ноября 2013 г. работал в департаменте городского хозяйства в должности заместителя.