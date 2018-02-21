Прокуратура Петербурга проводит проверку после въезда джипа в переход метро

В Санкт-Петербурге проводится проверка после въезда автомобиля в переход станции метро "Московская", сообщили Накануне.RU в прокуратуре региона.

"Прокуратура Петербургского метрополитена организовала проверку по факту информации о том, что автомобиль въехал в выход станции метро "Московская". По предварительной информации, водитель въехал в выход станции метрополитена по ступенькам. В настоящее время выясняются все обстоятельства происшедшего", - говорится в сообщении.

На месте инцидента находится прокурор Петербургского метрополитена.

Как сообщало Накануне.RU, ранее в соцсетях появилась информация о том, что джип въехал в подземный переход у станции метро "Московская" в Санкт-Петербурге.