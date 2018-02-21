Серебренников сообщил, что был на кремации матери

Режиссера Кирилла Серебренникова, который находится под домашним арестом, отпустили на похороны матери в Ростов-на-Дону.

"Я уже много времени не виделся с родителями, и вот несколько дней назад мама умерла. Вчера я был на кремации и сегодня ночью вернулся", - сказал Серебренников в Мосгорсуде.

Как сообщает "Интерфакс", у матери режиссера была болезнь Альцгеймера.

Напомним, 16 января Басманный суд Москвы продлил срок домашнего ареста Серебренникову до 19 апреля.

Ранее стало известно, что сумма ущерба по уголовному делу о хищениях в "Седьмой студии", обвиняемым по которому проходит Серебренников, выросла с 68 млн до 133 млн рублей.

Следственные органы 15 января закончили расследование уголовного дела.

как сообщало Накануне.RU, утром 23 мая прошлого года у худрука "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова были проведены обыски. 22 августа он был задержан и помещен под домашний арест по подозрению в хищении бюджетных средств, выделенных "Седьмой студии". По версии следствия, ее сотрудники проводили бюджетные деньги по фиктивным договорам на оказание услуг.