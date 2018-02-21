Челябинский уполномоченный по правам ребенка опровергла обвинения в угрозах отобрать приемных детей

Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Ирина Буторина опровергла обвинения в свой адрес об угрозах родителям отобрать приемных детей.

"Сегодня в СМИ опубликовали в отношении меня и моей деятельности информацию, которая не соответствует действительности. Считаю необходимым обозначит свою позицию. Меня публично обвинили в угрозах "отобрать детей" в адрес приемных семей, за обращение в СМИ по факту возможных противоправных действий в интернате в отношении их детей. Это искаженная до неузнаваемости информация. Кто и почему это сделал - вопрос открытый", - написала омбудсмен на своей странице в Facebook.

По словам Ирины Буториной, к ней обращалась руководитель ассоциации приемных семей с просьбой оказать поддержку родителям из-за их опасений, что у них заберут детей. Однако оснований для отобрания детей нет.

"В телефонной беседе мною было разъяснено, что оснований для отобрания детей нет! И будут приняты меры по недопущению дополнительных психотравм и стресса для детей, ещё раз обратила внимание, что никто не собирается забирать детей. С целью снять все сомнения у родителей мною они были приглашены на встречу. Встреча состоялась, присутствовали представители семей, а также прокуратуры и социальной защиты, беседа прошла продуктивно, мы все обсудили, и ещё раз обозначили, что, если кто-то будет таким образом высказываться в их адрес ("отберем детей"), сразу же сообщать мне, чтобы не допустить низких манипуляций. Ещё раз на встрече было проговорено, что детей никто не планирует забирать!", - подчеркнула она.

По мнению омбудсмена, каждый сам в праве решать обращаться в СМИ или нет, но указывать никто не может. "Отвечая на вопрос родителей "а что же им вообще делать", мною было озвучено личное мнение, что ажиотаж в СМИ не пойдёт на пользу детям", - добавила она.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в один из детдомов в Челябинской области приезжал 51-летний мужчина, которого мальчики знали под именем Сергей. Сотрудники учреждения заранее "готовили" мужчине детей, с которыми злоумышленник отправлялся на "отдых": мальчики с ним рыбачили, а потом он насиловал их. По данному факту возбуждено уголовное дело. Задержан 51-летний местный житель, причастный к совершению преступлений. По уголовному делу признаны потерпевшими 7 несовершеннолетних детей. Кроме того, возбуждено и расследуется уголовное дело по факту не надлежащего исполнения должностными лицами органов социальной защиты служебных обязанностей.