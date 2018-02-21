Российские лыжники выиграли серебряную медаль в командном спринте свободным стилем на Олимпиаде-2018

Российские лыжники Денис Спицов и Александр Большунов выиграли серебряную медаль в командном спринте свободным стилем на Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхенчхане, передает корреспондент Накануне.RU.
Спицов и Большунов показали результат 15.57,97. Золотую медаль завоевали норвежцы Мартин Йонсруд Сундбю и Йоханнес Хесфлот Клебо (15.56,26). "Бронза" у французов Мориса Манифика и Ришара Жуве (15.58,28).
Напомним, ранее российские лыжники завоевали "серебро" в эстафете, а Денис Спицов - "бронзу" в индивидуальной гонке на Олимпийских играх-2018.