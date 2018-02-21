"Давайте смиримся с этим", - глава уральского Сбербанка о сносе телебашни

В Сбербанк не обращались за финансированием проектов по благоустройству екатеринбургской телебашни, сообщил на сегодняшней пресс-конференции председатель уральского отделения банка Владимир Черкашин, передает корреспондент Накануне.RU.

"Мы [судьбу башни] не решаем. Да, мы к ней привыкли, она в какой-то степени уже символ города, пусть и недостроенный. Но мы не знаем состояние башни, она стоит незащищенной. Мы не видели данных по экспертизе, не знаем марки бетона, не знаем, как она сварена, какие она выдерживает нагрузки. Она может быть для нас только красивым или некрасивым объектом. Мы не участвуем ни в каких конкурсах. К нам приходят за финансированием проектов только после завершения конкурсов, когда готовы приступить к реализации", - так председатель уральского Сбербанка ответил на вопрос о том, обращались ли за финансированием авторы концепций по благоустройству известного долгостроя.

"Поскольку городские власти, специалисты решили, что сохранение этой башни неэффективно и возможно даже опасно, давайте смиримся с этим. Я боюсь выносить суждения, не обладая необходимыми данными", - сказал Владимир Черкашин.

По словам Черкашина, УГМК не обращалась в "Сбербанк" за финансированием проекта ледовой арены, ради которой сносят недостроенную телебашню.