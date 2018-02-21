МВД: Эксплуатацией "микроволновок" на дорогах Кургана продолжат заниматься частные лица

Частные лица продолжат устанавливать и эксплуатировать камеры видеофиксации нарушений на дорогах города, об этом депутатам гордумы на очередном заседании сообщил начальник городского управления МВД Марат Юсупов, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам главного городского полицейского, только за прошлый год с помощью так называемых "микроволновок" удалось зафиксировать около 300 тыс. нарушений, в то время как "живые" полицейские наработали лишь 37 тыс. правонарушений на дорогах.

"Ощутимая разница, да? 300 и 37 тысяч. У нас камеры не могут же оштрафовать пьяного за рулем, бесправника или зафиксировать пристегнут водитель ремнем безопасности или нет", - добавил Марат Юсупов.

Как отметил Юсупов, таких комплексов автоматической видеофиксации нарушений в Кургане в этом году будет больше.