В Саратове задержаны двое злоумышленников, подозреваемых в серии поджогов аптек

В Саратове задержаны подозреваемые в серии поджогов аптек, сообщила Накануне.RU официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Злоумышленники были задержаны в момент совершения противоправного деяния. "Один из них пытался поджечь аптечный пункт, расположенный на улице Московской города Саратова, другой в это время наблюдал за обстановкой, находясь в автомобиле", - рассказала Волк.

В отношении задержанных - 34-летнего и 41-летнего местных жителей - возбуждено уголовное дело. "В настоящее время устанавливается причастность фигурантов к 6 аналогичным эпизодам противоправной деятельности, в результате которой потерпевшие понесли убытки на общую сумму более 20 миллионов рублей. Следствием рассматривается версия о конкуренции между представителями аптечного бизнеса", - добавила официальный представитель ведомства.