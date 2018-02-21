САИЖК достроит ЖК "Оптимист" в Первоуральске

Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования (САИЖК) получило разрешение на строительство, необходимое для завершения ЖК "Оптимист" в Первоуральске. На строительной площадке начаты работы, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области.

"Мы выполнили задачу, поставленную перед САИЖК губернатором Свердловской области. Вместе с получением разрешения на строительство завершился процесс перехода прав и обязанностей от бывшего застройщика к агентству. Особую благодарность хочется выразить администрации Первоуральска за оказание содействия в решении этого вопроса", – сказал директор САИЖК Александр Комаров.

Дом начали строить летом 2015 года. Дольщики должны были получить свои квартиры летом нынешнего года. Но в 2016 году средства у застройщика закончились, и стройка встала. По оценке экспертов САИЖК, возведена только пятая часть конструкций.

Добавим, что сегодня губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев работает в Первоуральске.

Отметим, что свердловская казна в 2017 году инвестировала 200 млн руб. в строительство проблемного долгостроя ЖК "Оптимист".