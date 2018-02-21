Доходы падают, закредитованность растет: Сбербанк выдал уральцам в два раза больше ипотечных кредитов

За прошедший год жители Свердловской, Челябинской, Курганской областей и Башкирии взяли в Сбербанке в два раза больше ипотечных кредитов, чем годом ранее. Несмотря на падение доходов россиян, общая сумма жилищных займов на Урале достигла 98 млрд руб. Такие данные озвучил на сегодняшней пресс-конференции председатель уральского отделения Сбербанка Владимир Черкашин, передает корреспондент Накануне.RU.

"Несмотря на то, что экономика не показала высоких темпов развития, и доходы россиян не росли, а даже, по разным оценкам, чуть снизились, те процессы, которые проходили в Свердловской области, характеризуются значительным ростом жилищного кредитования. Мы сумели вырасти по объему кредитов примерно на 47%", - сообщил председатель уральского отделения Сбербанка.

Жители Свердловской области взяли в ипотеку 35 млрд руб. в 2017 г.

На рост рынка ипотеки повлияли несколько факторов: снижение ставок, уменьшение первоначального взноса, улучшение доступности, а также введение государственных программ для семей с детьми, рассказал Черкашин.

Беспокоиться о том, что граждане не смогут вернуть взятые в кредит деньги, сегодня не приходится, уверен глава уральского банка Сбербанка.

"Конечно, мы помним, что с ипотечного кризиса в Америке начались проблемы у всей финансовой системы. Но там это формировалось на базе вторичных документов, связанных с ипотекой, то есть с перепродажей кредитов. У нас – прямое кредитование. Закредитованность населения у нас невысокая. Она растет, но растет очень медленно, она считается как отношение суммы кредита к шестимесячному доходу населения. Это говорит о том, что пока мы не находимся на каких-то высоких границах. Мы полагаем, что пока не возникло проблем на рынке ипотечного кредитования", - добавил Владимир Черкашин.