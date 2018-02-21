"Заехал и катается": В Петербурге автомобиль въехал в подземный переход

В Санкт-Петербурге джип въехал в подземный переход у станции метро "Московская". Об этом сообщают в городских пабликах в соцсетях.

"Заехал в подземный переход на ст.м Московская и катается по нему", - говорится в сообщении паблика "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб".

Отмечается, что из-за автомобиля один вход на "Московскую" закрыли, другой работает. Сама станция функционирует.

О пострадавших не сообщается.

Напомним, в Москве 25 декабря автобус вылетел с дороги в подземный пешеходный переход. В результате погибли и пострадали люди. Следственный комитет возбудил уголовное дело.