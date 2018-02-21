Бюджет Челябинской области пополнился на 3,4 млрд рублей

Доходы бюджета Челябинской области на 2018 год увеличены на 3,4 млрд рублей. Соответствующие поправки одобрили депутаты ЗСО, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного парламента.

Бюджет пополнился за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета.

Так, на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы направят 1,7 млрд рублей. Ровно 1 млрд рублей направят на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги". Еще 600 млн пойдет на обеспечение федеральных льготников лекарственными препаратами, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов.

На президентские выплаты по рождению первого ребенка региону из федерального бюджета выделили более 65 млн рублей.

Также бюджет увеличен на 89,7 млн рублей за счет безвозмездных поступлений от Фонда содействия реформированию ЖКХ и Фонда развития моногородов. Эти средства направят Троицку и Усть-Катаву.

Стоит отметить, что за счет перераспределения средств область выделит 2,7 млн рублей на дополнительное наблюдение за качеством атмосферного воздуха на границах санитарно-защитной зоны Михеевского ГОКа и выполнение анализа проб хвостов Михеевского ГОКа, а также приобретение 20 газоанализаторов.

С учетом поправок предусматривается сокращение планового размера дефицита областного бюджета на 1,7 млрд рублей до 10,2 млрд рублей.