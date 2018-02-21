А как ими пользоваться? В общественных местах Свердловской области появятся дефибрилляторы

Первая партия уральских дефибрилляторов будет распределена в общественные учреждения по проекту, поддержанному губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Аппараты с прошлого года серийно производит Уральский оптико-механический завод, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики главы региона.

"Эксперты говорят, что в случае внезапной остановки сердца в местах массового скопления людей выживаемость без дефибриллятора составляет 5%, а с дефибриллятором - 75%. Мы запустили программу по установке дефибрилляторов в администрациях городов, на вокзалах, в аэропортах, музеях, школах, театрах. Первая партия уже поступила в Уральский институт кардиологии, откуда начнется распределение по учреждениям", - пишет на своей странице в Instagram Куйвашев.

По данным производителя, устройства просты в использовании и безопасны. Программы общедоступной дефибрилляции действуют в США, Японии, Италии и других станах.

Жители области уже пишут в комментариях, что было бы неплохо проводить курсы, как правильно пользоваться дефибрилляторами.

"А как пользоваться? Надо бы курсы проводить", - пишут пользователи в социальных сетях.