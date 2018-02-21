Во Владикавказе начальник службы связи воинской части похитил аппаратуру стоимостью 13 млн рублей

Во Владикавказе похищено военное имущество стоимостью в несколько миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщили Накануне.RU в военной прокуратуре Южного военного округа, проверка показала, что в июне 2017 года начальник службы связи одной из воинских частей похитил со склада специальную аппаратуру стоимостью свыше 13 млн руб. После этого он продал ее неустановленным лицам, причинив государству ущерб на данную сумму.

Военным следственным отделом по Владикавказскому гарнизону возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 4 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная в особо крупном размере). Сейчас проводится расследование.