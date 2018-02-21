Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении Росавтотранса, сообщили Накануне.RU в персс-службе ведомства.

Отмечается, что Росавтотранс отказал транспортной компании в приеме заявлений для регистрации карт тахографов, устанавливаемых на транспортных средствах для учета режима труда и отдыха водителей при международных автомобильных перевозках (карты ЕСТР).

В ФАС России обратились ООО "РусАвтоКарт" и уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве.

"Анализ показал, что действия Росавтотранса выходят за пределы полномочий, регламентированных приказом Минтранса России "Об утверждении Порядка выдачи карточек (карт), используемых в цифровых контрольных устройствах, устанавливаемых на транспортных средствах", а также что Росавтотранс необоснованно отказывал ООО "РусАвтоКарт»"в регистрации карт ЕСТР", - говорится с ообщении.

Ведомство выдало предупреждение Росавтотрансу, согласно которому он должен был возобновить регистрацию карт компании, однако оно не было выполнено. В связи с повторным нарушением ФАС возбудила дело.