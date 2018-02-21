В Воронеже жители пострадавшего от коммунальщиков дома брошены без помощи

В Воронеже пострадавшие от коммунального потопа, возникшего в результате сбивания сосулек, заявляют, что не получили помощи и компенсаций.

ЧП произошло еще неделю назад. Скопившуюся наледь на крыше одного из домов по улице Карла Либкнехта прибыла очищать бригада коммунальщиков от управляющей компании Советского района.

Слесарь управляющей компании предположил, что люлькой зацепили и оторвали так называемый "воздушник" — трубу, ведущую с чердака на улицу. Через неё при пуске отопления стравливают воздух. В результате квартиры жильцов оказались затоплены кипятком, лившимся от чердака до подвала. Теперь квартирам требуется недешевый ремонт, даже сейчас проживать в них некомфортно.

В одной из квартир на четвертом этаже горячая вода смыла штукатурку и обои, стал пузыриться линолеум, отсырела мебель, вещи и бытовая техника.

Как передает корреспондент Накануне.RU, на сегодняшний день какой -либо компенсации от управляющей компании Советского района жильцы затопленного дома не получили.

Тем временем, на сайте мэрии опубликовали список адресов, где сейчас сбивают сосульки.