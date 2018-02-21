Сборная России по хоккею вышла в полуфинал Олимпиады, забросив шесть шайб Норвегии

Сборная России по хоккею вышла в полуфинал зимней Олимпиады-2018 в южнокорейском Пхенчхане. В четвертьфинале команда Олега Знарка разгромила сборную Норвегии со счетом 6:1, передает корреспондент Накануне.RU.

В составе россиян отличились Михаил Григоренко, Никита Гусев, Вячеслав Войнов, Сергей Калинин, Никита Нестеров и Иван Телегин. Норвежцы сумели ответить лишь шайбой Александера Бонсаксена.

В полуфинале Олимпиады сборная России встретится с командой Чехии, которая сегодня обыграла сборную США в серии буллитов. Этот матч состоится 23 февраля.