Тюменская область вошла в топ-10 регионов по количеству выданных молодым семьям жилищных сертификатов

Тюменская область стала одним из лидеров общероссийского прошлогоднего рейтинга регионов по количеству выданных молодым семьям жилищных сертификатов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе минстроя России.

Всего в регионе, который занял девятое место, таких сертификатов выдано 585. В десятку лидеров вошли также Карачаево-Черкесская республика, Курганская, Оренбургская, Самарская и Тульская области, Башкирия, Мордовия, Чувашия. Возглавила рейтинг Якутия. Всего в 2017 г. в России выдано 14 тыс. 273 таких сертификата. Документы работали в рамках федеральной целевой программы "Жилище". Она досрочно завершена 1 января 2018 г.

"В связи с завершением в 2017 г. программы "Жилище" предоставление социальных выплат молодым семьям с 1 января 2018 г. перенесено в программу "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ" в качестве основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей", - сказал заместитель министра строительства и ДКХ РФ Юрий Гордеев.