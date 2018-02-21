Центробанк спрогнозировал инфляцию к концу года ниже 4%

Годовая инфляция в России будет постепенно возвращаться к целевому уровню 4%, к концу года она может опуститься ниже этой цифры, сообщается в материалах Банка России.

"По прогнозу Банка России, годовая инфляция сохранится на низком уровне и будет возвращаться к 4% постепенно. На конец 2018 года она может оставаться несколько ниже 4%", - заявили в ЦБ.

Регулятор отметил, что приближению годовой инфляции к 4% будут способствовать как исчерпание эффекта временных факторов, так и увеличение внутреннего спроса в условиях перехода от умеренно жесткой к нейтральной денежно-кредитной политике ЦБ.

Ранее зампредседателя Внешэкономбанка Андрей Клепач заявил, инфляция в России в 2018 году может составить примерно 2,5%.