В Екатеринбурге перекроют движение по улице Горького на 9 дней

21.02.2018 13:29 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU

15:29 Екб





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В Екатеринбурге перекроют движение по улице Горького на 9 дней