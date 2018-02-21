"Это позор для президента". Порошенко будет давать показания в суде по скайпу

Оболонский районный суд Киева разрешил украинскому президенту Петру Порошенко давать показания в режиме видеоконференции на суде по "делу Януковича". Как передает корреспондент Накануне.RU, такое решение озвучил судья Владислав Девятко.

Он отметил, что сторона обвинения предоставила достаточные доказательства того, чтобы позволить Порошенко свидетельствовать дистанционно. У того назначены международные встречи и телефонные переговоры, потому судья предупредил о возможных перерывах во время допроса.

При этом адвокат экс-президента Виктора Януковича Виталий Сердюк заявил, что не согласен на перерывы и обратился в суд с просьбой перенести допрос Порошенко. Он отметил, что у стороны защиты есть более 200 вопросов к Порошенко. Однако судья заверил, что защита сможет задать все интересующие вопросы.

"На наш взгляд, это позор для президента Украины не дать показания лично. Шесть кордонов выставлено перед судом, саперы работают, полиция, национальная гвардия. Журналисты стояли в очереди час, люди не могли попасть на этот этаж. Мы считаем, что это попытка суда уберечь президента от неудобных вопросов защиты", - сказал Сердюк.

Также на входе в суд всех женщин просят расстегнуть верхнюю одежду. Таким образом была обнаружена потенциальная хулиганка из "Femen", которую забрали в отдел полиции. В самом здании женщин осматривают еще дважды. Всех женщин-блондинок заводят в туалет и заставляют раздеваться, сообщает "Страна.ua".

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в июле подобный инцидент произошел в Киеве на встрече Порошенко с президентом Беларуси Александром Лукашенко.