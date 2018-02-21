В Челябинске суд оставил под стражей адвоката, обвиняемого в хищении 4,6 млн рублей

Челябинский областной суд оставил под арестом адвоката Олега Зайцева, обвиняемого в мошенничестве. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, в период с декабря 2017 по февраль 2018 года, зная об отсутствии в действиях свидетеля по уголовному делу признаков уголовно-наказуемого деяния, сообщил ей заведомо ложные сведения, что она подлежит привлечению к уголовной ответственности. Защитник предложил ей выплатить ему 5 млн рублей, а он создаст условия для её освобождения.

Свидетель передала Зайцеву денежные средства в рублях и иностранной валюте эквивалентной 4 млн 650 тыс. руб., которые он потратил по своему усмотрению.

11 февраля Центральный районный суд заключил обвиняемого под стражу. Однако сторона защиты обжаловала судебное решение, указав на отсутствие намерений воспрепятствовать производству по делу.