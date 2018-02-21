Свердловская область будет согласовывать планы с соседями

Депутаты свердловского парламента дополнили перечень документов стратегического планирования региона схемой территориального планирования Свердловской области и других субъектов РФ.
Для этого внесены поправки в закон "О стратегическом планировании в РФ, осуществляемом на территории Свердловской области".
Как передает корреспондент Накануне.RU, ранее федеральный законодатель принял решение, что региональные схемы территориального планирования должны сочетаться с аналогичными схемами других субъектов РФ.
Например, через Свердловскую область проходят транспортные федеральные трассы и трубопроводы, граничащие с другими регионами. И схемы территориального планирования других субъектов РФ, через которые также проходят эти объекты, не должны противоречить друг другу и обоюдно согласовываться. То есть речь идет о сквозном планировании на территории всей Российской Федерации.