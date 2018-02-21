У берегов Франции затонул траулер "Черная жемчужина". Об этом говорится в сообщении морской префектуры Атлантического побережья страны, передает МИА "Россия сегодня".

Рыболовецкое судно было зарегистрировано на острове Олерон, на его борту находились два человека. Один из них погиб, еще один пропал без вести, его поиски возобновлены сегодня утром.

Сообщается, что спасатели получили сигнал с терпящего бедствие судна накануне во второй половине дня. Корабль находился примерно в 30 морских милях (55 километрах) от мыса Пуэн-де-Грав в департаменте Жиронда.

Спасателям удалось обнаружить обломки судна, а также пустые спасательные плоты. Позднее с воздуха (с привлечением вертолетов Dragon 17 и Raffut SAR, а также патрульного самолета Falcon 50) на поверхности воды было замечено тело одного из членов экипажа судна. Врачи констатировали его смерть.