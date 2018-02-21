Суд не продлил домашний арест экс-главе "Роснано"

Мосгорсуд отказался продлять срок домашнего ареста в отношении бывшего главы государственной корпорации "Роснано" Леонида Меламеда, обвиняемого в растрате.

Судья, вынося решения по апелляционному представлению прокурора, никак не отреагировал на ходатайство прокуратуры о продлении домашнего ареста Меламеду и Понурову.

"Если суд не отреагировал (на ходатайство о продлении домашнего ареста), значит, он оставил все без изменения. Завтра срок домашнего ареста истекает", - пояснил журналистам прокурор.

По словам адвокатов, Меламед и Понуров будут освобождены из-под домашнего ареста предстоящей ночью, передает "Интерфакс".

Кроме того, Мосгорсуд признал законным возврат в генпрокуратуру для доследования дела Меламеда.

Как сообщало Накануне.RU, в декабре прошлого года суд вернул прокурору уголовное дело экс-главы "Роснано" Леонида Меламеда и бывшего финансового директора организации Святослава Понурова. Напомним, они обвиняются в растрате более 226 млн рублей.