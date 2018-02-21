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21.02.2018
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Квартирный мошенник из Нижнего Тагила, обманувший пять человек, получил условный срок
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правосудие суд фемида приговор (2011) | Фото: Накануне.ru

Сегодня Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор 23-летнему местному жителю, который обвинялся в хищении обманным путем жилья у граждан.
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Жертвами злоумышленника стали пятеро тагильчан, а задержали подозреваемого сотрудники полиции из подразделения по борьбе с экономическими преступлениями. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составила более четырех с половиной миллионов рублей, сообщил Накануне.RU глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

По его данным, первый сигнал о преступлении в органы внутренних дел поступил в 2016 году от брата одного из потерпевших: мужчина случайно узнал, что квартира родственника 1981 года рождения, который злоупотреблял спиртным, оказалась оформлена на другого человека. Сыщики оперативно установили нового владельца жилья в новостройке и выяснили, что тот заполучил недвижимость обманным путем.

"По предварительным сведениям, ранее судимый за угон подозреваемый быстро вошел в доверие к потерпевшему, обещал его трудоустроить, покупал ему спиртные напитки. Улучив нужный момент, он забрал паспорт хозяина и оформил договор дарения квартиры на свое имя. Затем в подходящий момент попросил потерпевшего вписать в документы свои данные и поставить подпись. После регистрации сделки фигурант стал владельцем жилья в новом микрорайоне", - рассказал Валерий Горелых.

Следователями полиции было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

"В ходе расследования сыщики разыскали и других потерпевших: мужчин 1951 и 1961 годов рождения и женщин 1971 и 1975 годов рождения. В отношении них фигурант совершил аналогичные противоправные деяния таким же способом. По ходатайству органов внутренних дел на имущество, добытое преступным путем, наложили арест. История закончилась тем, что судья Ленинского районного суда Илья Григорьев признал обвиняемого виновным и назначил ему наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы условно со штрафом 150 тысяч рублей", - отметил полковник Горелых.

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21.02.2018 12:23 Мск | Нижний Тагил | информационная служба Накануне.RU
14:23 Екб


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Квартирный мошенник из Нижнего Тагила, обманувший пять человек, получил условный срок
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