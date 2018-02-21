На предприятии в Нижегородской области погибли двое рабочих: возбуждено уголовное дело

В Нижегородской области возбуждено уголовное дело по факту гибели двух рабочих на предприятии в Дзержинске, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по региону.

Дело расследуется по факту нарушения требований охраны труда, повлекшего по неосторожности смерть двух лиц.

По данным следствия, утром 21 февраля на территории предприятия, занимающегося приемом и переработкой металлолома, расположенного в восточной промзоне Дзержинска, погибли двое работников 1980 и 1982 гг. рождения.

"Предварительно, на открытом участке местности при производстве сварочных работ произошел хлопок. В настоящее время следователи СК работают на месте происшествия. Выясняются все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.

Руководителям предприятия, допустивших смерть рабочих, будет дана принципиальная юридическая оценка, добавили в ведомстве.