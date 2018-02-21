На Среднем Урале направлено в суд уголовное дело экс-сотрудницы Ростехнадзора

Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении экс-сотрудницы Нижнетагильского территориального управления Ростехнадзора, обвиняемой в получении взятки.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в декабре 2017 года государственный инспектор участвовала в проведении плановой выездной проверки в отношении агрофирмы. В итоге были выявлены нарушения требований законодательства на производственных площадках "Красноуральская" и "Кировградская".

"Желая получить материальное вознаграждение, сотрудница Ростехнадзора предложила представителю организации за взятку не включать информацию о выявленных нарушениях в итоговый акт плановой выездной проверки", - рассказали в пресс-службе.

По данным следствия, 12 декабря 2017 года обвиняемая получила в качестве взятки 200 тыс.руб. за невыполнение своих должностных обязанностей.

Уголовное дело направлено в Кировградский городской суд. Экс-сотруднице грозит лишение свободы на срок от семи до 12 лет.