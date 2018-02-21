Свердловская область погасит свои старые долги к 2024 году

Законодательное собрание Свердловской области утвердило дополнительные соглашения между правительством региона и федеральным центром о реструктуризации ранее полученных кредитов.

Как пояснил Накануне.RU председатель комитета по бюджету, финансам и налогам Владимир Терешков, между правительством области и федеральным центром в 2015-2017 годах была подписана серия соглашений о реструктуризации бюджетной задолженности, и теперь дополнительные соглашения требуется утвердить региональным законом.

В соответствии с этими документами, общая задолженность областной казны перед федеральным бюджетом в размере 18,1 млрд руб. будет погашаться с 2018 по 2024 годы.

"Это нормальная схема, предложенная федеральным центром, - сказал депутат. - Я считаю, что она правильная, чтобы у нас не накапливалась кредиторская задолженность перед вышестоящим бюджетом и мы своевременно гасили займы".