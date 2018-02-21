В Екатеринбурге вынесли приговор банде кредитных мошенников: женщине-главарю дали пять лет колонии

Сегодня, 21 февраля Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес обвинительный приговор членам преступной группы, которые в 2015-2016 годах совершили на территории Свердловской, Тюменской, Челябинской и Курганской областей 19 преступлений, связанных с мошенничеством в сфере кредитования. Создала криминальную структуру и возглавляла ее жительница Екатеринбурга 1955 года рождения, сообщил Накануне.RU глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

По данным следователя ГСУ майора юстиции Ирины Почечун, в производстве которой находилось уголовное дело по части 4 статьи 159.1 УК РФ, активными участниками группы были шестеро граждан – две женщины и четверо мужчин. Кроме того, органам внутренних дел удалось доказать, что соучастниками махинаций являлись еще 10 человек. Всего на скамье подсудимых оказались 17 человек.

"Подозреваемые подыскивали малообеспеченных граждан, ведущих асоциальный образ жизни, которым предлагали за вознаграждение выступить в роли заемщиков при обращении в различные финансовые организации. В банках злоумышленники оформляли потребительские кредиты, основную часть их отдавали организатору преступной деятельности и ее ближайшему окружению, а себе в качестве поощрения оставляли от пяти до 50 тысяч рублей. В последующем заемные средства и проценты не выплачивались. Суммарный ущерб, причиненный банкам, составил порядка 15 миллионов рублей", - рассказал Валерий Горелых.

Фото из зала суда

Несмотря на то, что лидер ячейки мошенников и большинство ее подельников своей вины так и не признали, следственным органам полиции удалось собрать и обобщить достаточное количество доказательств, указывающих на их непосредственную причастность к совершенным преступлениям.

"В ходе заседания, проводившегося под председательством судьи Александра Кабанова, в присутствии государственного обвинителя старшего прокурора Чкаловского района Екатеринбурга Ольги Митиной, всех участников группы признали виновными, назначив им в виде наказания обязательные работы, штрафы и лишение свободы на срок от двух до четырех лет. Лидер преступной группы следующие пять лет проведет в колонии, кроме того, ей предстоит оплатить штраф в размере 250 тысяч рублей", - отметил полковник Горелых.