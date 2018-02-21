Генсек НАТО: Россия не угрожает ни одной из стран Североатлантического альянса

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что Россия не угрожает ни одной из стран Североатлантического альянса.

Столтенберг в интервью Foreign Policy пояснил, что в данный момент НАТО осуществил крупнейшее усиление коллективной обороны со времен "холодной войны". Он отметил, что подобная реакция последовала на "агрессивные действия России".

При этом он добавил, что в случае, если повторится ситуация, подобная крымской и украинской, то со стороны блока последует ответ, пишет "Лента.ру".

Стоит отметить непоследовательность заявлений генсека НАТО. Так, 19 февраля он уверял, что Россия нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и таким образом провоцирует новую ядерную гонку.

В январе Столтенберг отметил, что в альянсе не хотят новой "холодной войны" с Россией и выступают только лишь в пользу политического диалога.