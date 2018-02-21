Экология, обманутые дольщики и метро. Борис Дубровский выступил с ежегодным посланием перед депутатами ЗСО

Депутаты заксобрания Челябинской области приняли единогласно ежегодный отчет губернатора Бориса Дубровского о результатах деятельности регионального правительства за 2017 год. В своем послании глава области затронул проблемы экологии и обманутых дольщиков, планы по поиску партнеров для возобновления строительства челябинского метро, а также озвучил инициативу о введении льгот по транспортному налогу для автовладельцев, использующих газомоторное топливо, передает корреспондент Накануне.RU.

Свое послание областному парламенту глава области начал с вопросов экологии. Борис Дубровский подчеркнул, что состояние окружающей среды является одной из актуальных тем для южноуральцев.

"Сегодня во всем мире продолжается поиск принципов так называемого "устойчивого развития". Экономическое развитие необходимо для удовлетворения постоянно растущих потребностей людей. Современное состояние технологий требует вовлечения природных ресурсов в хозяйственный оборот, а принцип устойчивости определяет, что это не должно наносить ущерб будущим поколениям. И поиск достижения такого состояния цивилизации, конечно, необходим. Почему я говорю об этом с этой трибуны? Потому что глубоко убежден: вопросы подобного глобального масштаба должны решаться на стыке фундаментальной и прикладной науки, профессиональными инструментами", - подчеркнул он.

Губернатор обратил внимание, что проблемы экологии должны решаться в ходе гражданского диалога на площадке Общественной палаты области, а не на митингах.

"На митингах никогда не будут найдены ответы на эти вопросы. При этом они наносят имиджевые потери нашему региону. Четко заметны попытки посеять тревогу и неверие в будущее региона у молодежи. К счастью, это не удается. Челябинская область по-прежнему остается регионом, привлекательным для инвестиций и людей", - заявил он.

Так, численность населения в регионе растет. За 2017 год прирост составил 3 тыс. 403 человека, из них 1 тыс. 123 за счет естественного роста. В настоящий момент в регионе живет более 1,2 млн человек.

Среди конкретных шагов по решению экологических проблем глава области обозначил мероприятия по созданию кластеров для переработки твердых коммунальных отходов, сводных томов расчетов по загрязнению атмосферного воздуха, внедрению новых природоохранных практик на производстве. Так, ММК начал реализацию программы "Чистый воздух", а "Мечел" в рамках соглашения с правительством области направит на природоохранные мероприятия более миллиарда рублей в течение ближайших двух лет. Также к этому процессу подключились ЧМЭК, Челябинский цинковый завод и предприятия группы "Энергопром".

В 2018 году в Челябинской области продолжатся решаться экологические задачи. Это, прежде всего, рекультивация Коркинского разреза и Челябинской городской свалки.

Говоря об экономике, Борис Дубровский напомнил, что в 2017 году после двухлетнего спада начал расти индекс промышленного производства, который по итогам года составил 105,7%, и продолжает расти в 2018 году. Валовый региональный продукт в прошлом году, по предварительной оценке, вырос более чем на 4 %, достигнув 1 трлн 270 млрд руб.

"Развитие базовых отраслей должно быть синхронизировано с ростом доли инновационной продукции, внедрением элементов и принципов цифровой экономики. Это та золотая середина, которую мы ищем", - обозначил Дубровский.

Губернатор отметил, что тип экономики будет меняться с индустриального на инновационный, что уже сейчас требует перехода на новые уровни технологического уклада. Здесь он отметил недавнее открытие в Челябинске регионального оператора инновационного центра "Сколково", а также проект по созданию "Умного города" в Сатке. "Для меня "Умный город" - это город больших возможностей, где живут и трудятся умные, инновационно мыслящие люди. Мы к этому движемся в масштабах всей области", - заявил он.

Среди экономических задач глава региона обозначил увеличение притока инвестиций, вхождение в двадцатку регионов Нацрейтинга с наибольшей инвестиционной привлекательностью, а также поиск резидентов для городов со статусом ТОСЭР. Их в области уже четыре - Верхний Уфалей, Бакал, Озерск и Снежинск.

Обратил Борис Дубровский внимание и на агропромышленный комплекс, который с 2014 года сохраняет положительную динамику. Так, в прошлом году объем господдержки АПК составил 4,1 млрд руб., в этом году объем господдержки сохранится, с внедрением новых форм. Губернатор подчеркнул, что особое внимание необходимо уделить внедрению новых технологий, развитию молочного и племенного животноводства, обновлению парка сельхозтехники.

Среди основных проектов области губернатор назвал участие в создании транснационального транспортного коридора "Евразия", в рамках которого начнется строительство скоростной магистрали "Челябинск – Екатеринбург", а также саммиты ШОС и БРИКС.

"По-прежнему уверен, что проведение любых крупных мероприятий является драйвером для развития региона. Сегодня в стадии завершения проектно-изыскательские работы, ведутся работы по подготовке строительной площадки, по окончании которой перейдем непосредственной в фазу строительства. Конгресс-холл свяжет два берега реки Миасс и будет важной архитектурной доминантой Челябинска. Также в этом году начнется реконструкция набережной, что должно создать общее современное городское пространство", - отметил он.

Саммиты ШОС и БРИКС, а также другие международные мероприятия, среди которых Российско-Китайский форум малого и среднего бизнеса и Российско-Киргизская межрегиональная конференция, станут важным шагом в формировании крупного инфраструктурного "наследия", которое будет работать в интересах южноуральцев.

"Это касается не только экономических, но и спортивных, культурных, научных мероприятий. Каждый раз после проведения в Челябинске спортивных чемпионатов на 30-40% возрастает приток детей и подростков в соответствующие секции. Это важная мотивация к здоровому образу жизни – и прямые инвестиции в человека и его будущее", - считает глава региона.

В связи с этим губернатор призвал глав муниципалитетов учитывать мнение людей при выборе объектов для благоустройства.

Продолжится в регионе работа по развитию транспортной сети и общественного транспорта. В частности, речь идет об электротранспорте, который позволит снизить нагрузку на экологию, и метро.

"Будем искать партнеров для возобновления строительства метро в Челябинске. Ставлю задачу сформировать для этой цели документацию для варианта концессии в рамках государственно-частного партнерства", - поручил он.

Для снижения нагрузки на окружающую среду Борис Дубровский пообещал рассмотреть возможность введения льгот по транспортному налогу для автовладельцев, использующих газомоторное топливо.

Затронул глава области в своем послании и тему строительства жилья, а также проблемы обманутых дольщиков.

"Говоря о строительстве жилья, мы не можем обойти проблему "обманутых дольщиков". К сожалению, эта проблема с глубокими корнями у нас не решена в полной мере. Тем не менее, постепенно наводим порядок в этой сфере, поскольку каждый случай индивидуален, и в каждом таком случае мы ищем точечное решение этой важной социальной и эмоциональной для людей проблемы", - заявил губернатор.

Так, в 2018 году будет введено 20 проблемных многоквартирных жилых домов, квартиры получат 4 тыс. 415 дольщиков. Из них 15 домов сдаст компания "Гринфлайт". Сверх утвержденного графика, планируется ввести три дома "Речелстроя". Квартиры получат еще 543 дольщика.

"Сейчас региональным органам власти дано право давать разрешение на строительство с привлечением средств граждан только финансово устойчивым компаниям. Это позволит избежать впредь многих проблем, которые возникали в прежний период", - обозначил он.

В 2018 году в регионе будет продолжено переселение граждан из аварийного жилья. На расселение жилья, признанного аварийным после 1 января 2012 года, потребуется порядка 9 млрд рублей. В период 2018 - 2020 годов планируется направлять ежегодно по 1 млрд руб., что позволит расселить аварийный фонд в объеме 93 тыс. кв. м.

В 2018 году в регионе на 6,3% увеличены расходы на меры социальной поддержки населения. Так, будет усилена социальная поддержка многодетных и приемных семей, детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей. На приобретение жилья детям-сиротам будет направлено 550 млн руб. областных средств.

"При этом будет ужесточен контроль за качеством приобретаемого жилья", - подчеркнул губернатор.

Также Борис Дубровский обратил внимание на проблему предоставления земельных участков многодетным семьям.

"В ряде муниципалитетов, прежде всего, в Челябинске, это является неразрешимой проблемой вследствие отсутствия необходимых участков. Многие семьи готовы получить вместо них денежную компенсацию, и эти пожелания мы должны учитывать. Считаю, нужно дать многодетным семьям право выбора и законодательно закрепить возможность получить денежные средства для улучшения жилищных условий. Таким образом будет создан реальный механизм решения проблемы, актуальной для тысяч многодетных семей Челябинской области", - считает глава области.

Это предложение будет внесено в заксобрание Челябинской области в качестве инициативы областного правительства.

Завершая свое выступление, губернатор призвал южноуральцев 18 марта прийти на избирательные участки и сделать свой выбор.

"Люди во всех странах веками боролись за всеобщее избирательное право, порой жертвуя личным благополучием и даже жизнью. Мы получили это право от предыдущих поколений, без личной борьбы и жертв. Это право нужно ценить и дорожить возможностью реализовать его открыто и достойно. Выполнив свой гражданский долг, вы сформируете стратегию развития России на ближайшие годы", - подчеркнул он.