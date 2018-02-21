Свердловский омбудсмен отчиталась перед депутатами

Уполномоченный по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова отчиталась перед депутатами регионального парламента об итогах своей работы в 2017 году, передает корреспондент Накануне.RU.

За отчетный период она лично приняла более 1,5 тыс. человек, кроме того, в ее адрес поступило более 5 тыс. письменных индивидуальных и коллективных обращений граждан. Основные вопросы традиционно касались защиты трудовых и социальных прав, здравоохранения, ЖКХ, образования и экологии. Большой блок проблем в минувшем году связан с жилищной тематикой: приватизацией, зажитой жилищных прав и отстаиванием прав обманутых дольщиков.

Особенностью 2017 года, по словам Мерзляковой, стала работа по увековечиванию памяти жертв политических репрессий в связи с 80-летием событий 1937 года, а также ряд мероприятий, связанных с проведением Года экологии.

После завершения доклада Мерзлякова заявила, что она – "единственный омбудсмен, у которого нет обслуживающего персонала", имея в виду скромный штат аппарата уполномоченного.

"Спасибо, что меня не тревожите сокращениями бюджета [на расходы деятельности уполномоченного], что позволяете мне работать в содержательной части", - обратилась Мерзлякова к парламентариям, заметив, что она никогда не просила увеличить расходы на содержание аппарата уполномоченного.

После таких слов депутаты, помимо одобрения доклада, также приняли отчет о расходовании финансовых средств на обеспечение деятельности омбудсмена в 2017 году.