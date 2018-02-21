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Дмитрий Пучков: Люди хотят видеть в кино подвиги, а оно у нас примитивное, как кирзовый сапог В Совете Торгово-промышленной палаты РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики состоялось обсуждение формирования в сфере культуры позитивного образа будущего страны. Большое внимание было уделено ситуации в отечественном кинематографе, многих удивляет, что на широком экране совсем нет фильмов про людей труда, аграриев, учителей и врачей, да хотя бы просто показывающих страну и ее прошлое без грязи. Своей оценкой качества современной кинопродукции в беседе с Накануне.RU поделился участник обсуждения –​​​​​​​ блогер и публицист Дмитрий "Гоблин" Пучков.
15.02.2018
от издателя  |  комментариев: 7


Максим Калашников – о новом провале "Роснано": Нам нечего предложить индусам А что мы можем предложить индусам? Мы не первые ни в космосе, ни в моторостроении, ни в электронике – ни в чем. Ракету сами не сумели сделать. Это очень закономерный итог. Как всякая авиационная катастрофа – это клубок причин, который намотался и запутался.
21.02.2018
экспертное мнение ;
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Большинство тюменцев высказались против "декоммунизации"
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Переименование улиц Тюмень (2018) | Фото: Накануне.RU

В Тюмени прошло предварительное обсуждение вопроса о возвращении улицам исторических названий, передает корреспондент Накануне.RU.

На заседании присутствовал инициатор переименования тюменских улиц - депутат городской думы Игорь Ракша и противник инициативы - тюменский депутат-коммунист Александр Чепик. Во время обсуждения инициативы каждый получил возможность высказать свою точку зрения. Прозвучало предложение создать таблички, на которых бы указывалось, как улица называлась до переименования коммунистами.

На заседании озвучили результаты опроса мнений жителей города. Напомним, ранее администрация проводила голосование - поддерживают ли тюменцы инициативу Ракши о возвращении улицам исторических названий. Ответы от жителей города власти принимали по телефону и в письменном виде. В результате по телефону большинство тюменцев высказались "за" переименование улиц - 186 человек, "против" переименования - 108 человек. В письменном виде несогласие с переименованием улиц высказали 1405 человек, "за" не высказался никто.

Итоговое обсуждение инициативы состоится на заседании комиссии по топонимике, которое пройдет 27 февраля с 16.00 до 18.00 в малом зале заседаний на Первомайской, 20.

Другие новости по темам: администрация Тюмени, переименование улиц, Хохрякова, улица Монастырская, улица Республики, улица Коммунистическая
21.02.2018 12:48 Мск | Тюмень | Ксения Теплякова
14:48 Екб


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Большинство тюменцев высказались против "декоммунизации"
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