Большинство тюменцев высказались против "декоммунизации"

В Тюмени прошло предварительное обсуждение вопроса о возвращении улицам исторических названий, передает корреспондент Накануне.RU.

На заседании присутствовал инициатор переименования тюменских улиц - депутат городской думы Игорь Ракша и противник инициативы - тюменский депутат-коммунист Александр Чепик. Во время обсуждения инициативы каждый получил возможность высказать свою точку зрения. Прозвучало предложение создать таблички, на которых бы указывалось, как улица называлась до переименования коммунистами.

На заседании озвучили результаты опроса мнений жителей города. Напомним, ранее администрация проводила голосование - поддерживают ли тюменцы инициативу Ракши о возвращении улицам исторических названий. Ответы от жителей города власти принимали по телефону и в письменном виде. В результате по телефону большинство тюменцев высказались "за" переименование улиц - 186 человек, "против" переименования - 108 человек. В письменном виде несогласие с переименованием улиц высказали 1405 человек, "за" не высказался никто.

Итоговое обсуждение инициативы состоится на заседании комиссии по топонимике, которое пройдет 27 февраля с 16.00 до 18.00 в малом зале заседаний на Первомайской, 20.