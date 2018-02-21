Жителя Северодвинска приговорили к 9 годам "строгача" за развращение пяти школьниц

Жителю Северодвинска вынесли приговор за развращение пяти школьниц, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Установлено, что с 2014 по 2016 годы 36-летний обвиняемый через свою подругу познакомился с пятью несовершеннолетними школьницами в возрасте от 12 до 14 лет, в отношении которых совершил развратные действия. "С одной из потерпевших он по обоюдному согласию вступил в половое сношение, которое зафиксировал на фото и видео, после чего продемонстрировал изготовленные порнографические материалы своим знакомым", - говорится в сообщении.

Подсудимый свою вину в содеянном не признал.

Северодвинский городской суд приговорил мужчину к 9 лет исправительной колонии строгого режима. "Также суд взыскал с него в пользу каждой из потерпевших в качестве компенсации морального вреда от 70 до 170 тысяч рублей. Приговор суда не вступил в законную силу", - добавили в ведомстве.