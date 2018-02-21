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21.02.2018
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Дмитрий Пучков: Люди хотят видеть в кино подвиги, а оно у нас примитивное, как кирзовый сапог В Совете Торгово-промышленной палаты РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики состоялось обсуждение формирования в сфере культуры позитивного образа будущего страны. Большое внимание было уделено ситуации в отечественном кинематографе, многих удивляет, что на широком экране совсем нет фильмов про людей труда, аграриев, учителей и врачей, да хотя бы просто показывающих страну и ее прошлое без грязи. Своей оценкой качества современной кинопродукции в беседе с Накануне.RU поделился участник обсуждения –​​​​​​​ блогер и публицист Дмитрий "Гоблин" Пучков.
15.02.2018
от издателя  |  комментариев: 7


Максим Калашников – о новом провале "Роснано": Нам нечего предложить индусам А что мы можем предложить индусам? Мы не первые ни в космосе, ни в моторостроении, ни в электронике – ни в чем. Ракету сами не сумели сделать. Это очень закономерный итог. Как всякая авиационная катастрофа – это клубок причин, который намотался и запутался.
21.02.2018
экспертное мнение ;
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УГМК: "Башня будет уничтожена". Екатеринбуржцев предупредят о сносе за пять дней
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телебашня, Екатеринбург, техника, работы (2018) | Фото: Накануне.RU

Начальник управления перспективных проектов УГМК-Холдинг Данил Крицкий в эфире радио "Комсомольская правда - Екатеринбург" заявил, что телебашню "не спасут никакие митинги".

По его словам, подготовка к взрыву уже проведена, осталось доработать детали и произвести демонтаж. Многих жителей города пугает неизвестность: никто не знает точной даты сноса объекта. Однако Крицкий уверяет, что Екатеринбург будет оповещен о сносе телебашни за пять дней. На данный момент известно только то, что обрушение произойдет после президентских выборов.

Крицкий добавил, что взрыва как такового не будет. Все услышат только "два хлопка". Верхняя часть должна будет рухнуть на земляную подушку, параллельно улице Декабристов. Затем, то же самое случится с нижней частью спустя минуту. Это будет "очень похоже на обрушение здания Мукомольного завода".

Неравнодушные горожане продолжают участвовать в митингах и не оставляют надежды спасти башню. В УГМК же заявляют, что протестная активность не поможет.

Ранее сообщалось о сносе вышки 23 февраля, но в последний момент дату перенесли на неопределенный срок. По планам, в середине 2021 года на месте недостроенного объекта АО “Ледовая арена” возведет многофункциональный ледовый дворец. В УГМК рассчитывают приступить к его строительству в 2019 году, работы займут около двух-трех лет.



Развитие сюжета: Ранее 21.02.2018 15:36 Мск
Екатеринбургская телебашня, которую готовятся снести, уже исчезла с городских карт

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21.02.2018 11:22 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
13:22 Екб


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УГМК: "Башня будет уничтожена". Екатеринбуржцев предупредят о сносе за пять дней
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