УГМК: "Башня будет уничтожена". Екатеринбуржцев предупредят о сносе за пять дней

Начальник управления перспективных проектов УГМК-Холдинг Данил Крицкий в эфире радио "Комсомольская правда - Екатеринбург" заявил, что телебашню "не спасут никакие митинги".

По его словам, подготовка к взрыву уже проведена, осталось доработать детали и произвести демонтаж. Многих жителей города пугает неизвестность: никто не знает точной даты сноса объекта. Однако Крицкий уверяет, что Екатеринбург будет оповещен о сносе телебашни за пять дней. На данный момент известно только то, что обрушение произойдет после президентских выборов.

Крицкий добавил, что взрыва как такового не будет. Все услышат только "два хлопка". Верхняя часть должна будет рухнуть на земляную подушку, параллельно улице Декабристов. Затем, то же самое случится с нижней частью спустя минуту. Это будет "очень похоже на обрушение здания Мукомольного завода".

Неравнодушные горожане продолжают участвовать в митингах и не оставляют надежды спасти башню. В УГМК же заявляют, что протестная активность не поможет.

Ранее сообщалось о сносе вышки 23 февраля, но в последний момент дату перенесли на неопределенный срок. По планам, в середине 2021 года на месте недостроенного объекта АО “Ледовая арена” возведет многофункциональный ледовый дворец. В УГМК рассчитывают приступить к его строительству в 2019 году, работы займут около двух-трех лет.