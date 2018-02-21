"Яндекс" возглавил рейтинг самых дорогих компаний Рунета по версии Forbes

Журнал Forbes опубликовал рейтинг двадцати самых дорогих компаний рунета-2018. Список возглавляет "Яндекс" со стоимостью $12,38 млрд. На втором месте Mail.ru Group ($6,86 млрд), тройку замыкает Avito ($2,734 млрд).

Также в топ-20 самых дорогих компаний по версии Forbes вошли: Wildberries ($602 млн), Lamoda ($454 млн), Ozon Group ($369 млн), Biletix ($264 млн), HeadHunter ($228 млн), "Ситилинк" ($224 млн), 2ГИС ($211 млн), KupiVip ($169 млн), Aviasales ($138 млн), ОнлайнТрейд.Ру ($129 млн), B2B-Center ($121 млн), Ivi.ru ($119 млн), SuperJob ($117 млн), Cian.ru ($111 млн), Mamba ($108 млн).

При составлении рейтинга Forbes брал компании, изначально делавшие ставку на бизнес в интернете, в структуре выручки которых на онлайн приходится более половины, созданные в России либо оперирующие в основном на российском рынке.

Ранее Forbes назвал основателя соцсети "ВКонтакте" и месенджера Telegram Павла Дурова долларовым миллиардером.