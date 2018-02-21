Экс-глава "Роснано" попросил суд разрешить ему голосовать на выборах президента РФ

Экс-глава "Роснано" Леонид Меламед, находящийся под домашним арестом, попросил разрешить ему голосовать на выборах президента РФ. С такой просьбой он обратился к Мосгорсуду на заседании, где рассматривается апелляционное представление на возврат уголовного дела генпрокурору, передает МИА "Россия сегодня".

"ФСИН сообщил мне, что я должен заявить данный вопрос суду, поэтому прошу суд разрешить мне участвовать в выборах", - отметил Меламед.

Он указал, что находится под домашним арестом не по адресу своей регистрации.

В ответ на просьбу суд подчеркнул, что этот вопрос не требует вынесения отдельного постановления.

Как сообщало Накануне.RU, в декабре прошлого года суд вернул прокурору уголовное дело экс-главы "Роснано" Леонида Меламеда и бывшего финансового директора организации Святослава Понурова. Напомним, они обвиняются в растрате более 226 млн рублей.