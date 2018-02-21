Депутаты поддержали гостиничный бизнес в Екатеринбурге: преференции получит УГМК

На очередном заседании регионального парламента большинством голосов приняты изменения к закону "Об установлении на территории Свердловской области налога на имущество организаций".

Как передает корреспондент Накануне.RU, согласно поправкам, под льготное налогообложение попадают гостиничные объекты, введенные в эксплуатацию с 1 января 2016 года и с суммой вложений в строительство не менее 1 млрд руб.: коэффициент по налогу на имущество в течение пяти лет, начиная с 2019 года, составит для них не 2,2, а 0,5.

"Мы приняли решение о предоставлении льгот организациям, которые занимаются строительством и эксплуатацией гостиниц на территории Свердловской области, – пояснил Накануне.RU председатель комитета заксобрания по бюджету, финансам и налогам Владимир Терешков. – Гостиницы не приносят бешеные прибыли, как правило, во всем мире этот бизнес является сопутствующим. А у нас до недавнего времени гостиницы рассматривали как самостоятельный бизнес, но на самом деле он не имеет высокую доходность. При этом вложения огромные, фонд большой, затраты на "раскрутку" хозяйства очень весомые. Естественно, возникло желание поддержать эту сферу услуг. У нас катастрофически не хватает гостиниц, отсюда и сумасшедшая стоимость пребывания в номере. Такого не должно быть – рынок должен быть насыщен, тогда пойдет снижение предоставляемой услуги".

В то же время депутат от КПРФ Александр Ивачев высказал несогласие с решением большинства коллег.

"Сегодня Законодательное собрание утвердило налоговые льготы для строителей гостиниц. Как и положено, внушительный подарок в 170 млн получили исключительно олигархи. А малый и средний бизнес снова "пошли лесом", – поделился депутат своим мнением в социальной сети.

По его информации, преференции в итоге получат лишь два объекта – вторая очередь "Хаята" и гостиница в башне "Исеть".

"Благодаря этому за пять лет их владельцы сэкономят 170 млн руб. Совершенно очевидно, что стоящая за объектами УГМК обладает всеми необходимыми ресурсами и все равно запустит их, будет поддержка со стороны государства или нет. Вот только бюджет теперь недосчитается круглой суммы, – возмущается парламентарий-коммунист. – На мой взгляд, раз уж мы мотивируем эти бюджетные траты необходимостью повысить привлекательность нашего города для туристов, то куда логичнее было бы направить деньги на благоустройство Екатеринбурга. На тот же самый парк ЦПКиО".

Тем не менее, законопроект планируется принять сегодня сразу во втором и в третьем, окончательном чтении.