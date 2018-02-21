Все подсудимые по делу о бойне на Депутатской в Екатеринбурге отказались признавать свою вину

В Свердловском областном суде сегодня начался процесс рассмотрения дела о массовых беспорядках на улице Депутатской в Екатеринбурге. Никто из подсудимых, включая предполагаемого "главаря" Дмитрия Пестрикова, не признал свою вину.

Напомним, всего по основному делу привлечено 19 человек, в зале присутствуют также представители потерпевшего Олега Шишова и семья Дутовых. При этом самого Шишова сегодня нет на процессе. Суд установил личность всех 19 обвиняемых. В основном это студенты, работают менеджерами, продавцами, имеют судимость.

Как передает корреспондент Накануне.RU из зала суда, никто из подсудимых не признал свою вину.

"Не признаю вину, как и все", - сообщил один из них.

Ранее свою вину отказался признавать один из главных фигурантов дела - "цыган Дима" Пестриков.

Было отмечено, что показания они дадут после исследования всех документов. Сначала допросят потерпевших, далее свидетелей, после состоится исследование материалов дела, а уже потом - показания самих подсудимых.

Следующее судебное заседание по громкому делу запланировано на 10 апреля 2018 года. Они будут идти три дня в неделю: по понедельникам, вторникам и средам.