Студенты МГУ попросят Садовничего посодействовать в переносе фан-зоны ЧМ-2018 от главного здания вуза

Студенты МГУ имени М.В. Ломоносова в среду, 21 февраля, намерены передать первые три тысячи подписей против организации фан-зоны рядом с кампусом, сообщили Накануне.RU в Инициативной группе вуза.

Кроме того, учащиеся намерены также обратиться к ректору МГУ Виктору Садовничему, как доверенному лицу Владимира Путина, занимающего пост главы наблюдательного совета Оргкомитета "Россия-2018", с просьбой посодействовать в переносе фан-зоны от главного здания МГУ в другое, более подходящее для этого место.

Решение разместить фан-зону "Фестиваля болельщиков" ФИФА перед МГУ было принято Оргкомитетом "Россия-2018" и правительством Москвы. Предполагается, что она будет работать с 14 июня по 15 июля 2018 года и вместит 25 тысяч болельщиков. Студенты и преподаватели МГУ опасаются, что из-за организации фан-зоны в вузе будет сорван учебный процесс и научные исследования.

В январе 2018 года стало известно о досрочном окончании семестра, переносе части экзаменов, учебных практик на август и возможном закрытии МГУ из-за "Фестиваля болельщиков" ФИФА. Пресс-служба МГУ подтвердила ужесточение пропускного режима, однако опровергла заявления о досрочной сдаче экзаменов, заявив, что обучающихся сдают сессию заранее по собственной инициативе, поскольку уезжают в лагеря. Почему студенты физического, химического и биологического факультетов в полном составе решили сдать сессию и защитить дипломы досрочно, в пресс-службе пояснить не смогли. Студенты 2 курса экономического факультета ранее рассказали, что их заставили подать заявления о досрочной сдачи сессии под угрозой недопуска к экзаменам.

Студенты и преподаватели вуза ранее выступали против организации фан-зоны для фестиваля болельщиков ФИФА перед главным зданием МГУ. В августе 2017 года профсоюз МГУ "Университетская солидарность" направил президенту ФИФА Джанни Инфантино письмо с просьбой перенести фан-зону с территории МГУ в другое место. Под петицией за перенос фан-зоны подписалось 11 тысяч человек.

9 декабря 2017 года студенты МГУ планировали провести пикет против фан-зоны, однако власти Москвы отказали в согласовании мероприятия.