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Студенты МГУ собрали подписи против фан-зоны возле кампуса

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Власть остановила падение доходов россиян. На бумаге В Росстате отчитались о том, что реальные доходы россиян перестали падать. Снижения не наблюдалось по итогам 2017 г. впервые за долгое время. Однако выяснилось, что ведомство "в целях сопоставимости данных" статистики вдруг исключило из базы сравнения с 2016 г. объем единовременной выплаты пенсионерам в начале января 2017 г., хотя этот показатель учитывался весь прошедший год. Если бы подход Росстата к оценке доходов не изменился, то годовое падение составило бы 5%.
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21.02.2018
политика ;  | комментариев: 4
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Новости
21.02.2018 11:01 Мск (13:01 Екб)
общество | Центральный ФО | В России
Студенты МГУ попросят Садовничего посодействовать в переносе фан-зоны ЧМ-2018 от главного здания вуза
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москва московский государственный университет мгу (2007) | Фото: Накануне.ru

Студенты МГУ имени М.В. Ломоносова в среду, 21 февраля, намерены передать первые три тысячи подписей против организации фан-зоны рядом с кампусом, сообщили Накануне.RU в Инициативной группе вуза.
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Кроме того, учащиеся намерены также обратиться к ректору МГУ Виктору Садовничему, как доверенному лицу Владимира Путина, занимающего пост главы наблюдательного совета Оргкомитета "Россия-2018", с просьбой посодействовать в переносе фан-зоны от главного здания МГУ в другое, более подходящее для этого место.

Решение разместить фан-зону "Фестиваля болельщиков" ФИФА перед МГУ было принято Оргкомитетом "Россия-2018" и правительством Москвы. Предполагается, что она будет работать с 14 июня по 15 июля 2018 года и вместит 25 тысяч болельщиков. Студенты и преподаватели МГУ опасаются, что из-за организации фан-зоны в вузе будет сорван учебный процесс и научные исследования.

проект фан-зоны ЧМ-2018 у МГУ(2018)|Фото: www.facebook.com/news.ig.msu

В январе 2018 года стало известно о досрочном окончании семестра, переносе части экзаменов, учебных практик на август и возможном закрытии МГУ из-за "Фестиваля болельщиков" ФИФА. Пресс-служба МГУ подтвердила ужесточение пропускного режима, однако опровергла заявления о досрочной сдаче экзаменов, заявив, что обучающихся сдают сессию заранее по собственной инициативе, поскольку уезжают в лагеря. Почему студенты физического, химического и биологического факультетов в полном составе решили сдать сессию и защитить дипломы досрочно, в пресс-службе пояснить не смогли. Студенты 2 курса экономического факультета ранее рассказали, что их заставили подать заявления о досрочной сдачи сессии под угрозой недопуска к экзаменам.

проект фан-зоны ЧМ-2018 у МГУ(2018)|Фото: www.facebook.com/news.ig.msu

Студенты и преподаватели вуза ранее выступали против организации фан-зоны для фестиваля болельщиков ФИФА перед главным зданием МГУ. В августе 2017 года профсоюз МГУ "Университетская солидарность" направил президенту ФИФА Джанни Инфантино письмо с просьбой перенести фан-зону с территории МГУ в другое место. Под петицией за перенос фан-зоны подписалось 11 тысяч человек.

9 декабря 2017 года студенты МГУ планировали провести пикет против фан-зоны, однако власти Москвы отказали в согласовании мероприятия.

Другие новости по темам: мгу, фан-зона, чемпионат мира по фтуболу
21.02.2018 11:01 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
13:01 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 19.02.2018 10:50 Мск
Студентов МГУ заставляют писать заявления о досрочной сдаче экзаменов из-за фан-зоны ЧМ-2018








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Студенты МГУ попросят Садовничего посодействовать в переносе фан-зоны ЧМ-2018 от главного здания вуза
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