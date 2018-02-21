В Кемеровской области экс-полицейского оштрафовали на 15 тысяч рублей за хранение наркотиков

В Кемеровской области оштрафован бывший полицейский, обвиняемый в хранении наркотиков, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по региону.

Суд признал виновным 27-летнего экс-сотруднику ДПС ГИБДД Беловского района в незаконном приобретении, хранении и перевозке без цели сбыта наркотических средств.

В апреле 2017 года оперативникам поступила информация, что один из сотрудников ГИБДД хранит при себе и употребляет наркотические средства. Позднее обвиняемого выявили, медосвидетельствование показало, что мужчина находится в состоянии наркотического опьянения. Входе осмотра его личного автомобиля в салоне был обнаружен сверток с веществом темно-коричневого цвета и аналогичный – под автомобилем, уточнили в ведомстве.

"Позже эксперты установили, что изъятое вещество – гашиш", - говорится в сообщении.

Со следствием обвиняемый сотрудничал, вину признал в полном объеме.

Суд оштрафовал экс-полицейского на 15 тыс. рублей.