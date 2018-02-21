В Петербурге на школьника рухнула наледь во время чистки крыши коммунальщиками

В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Пострадал ребенок.

Как сообщили Накануне.RU в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу, днем 20 февраля во время производства работ по очистке крыши дома по улице Адмирала Коновалова на 9-летнего школьника упали фрагменты снега и наледи. В результате мальчик был доставлен в детскую больницу с ушибами головы и шеи.

Сейчас следователи проводят все необходимые мероприятия, направленные на установление обстоятельств происшедшего.

Напомним, недавно в Петербурге пенсионерку убила рухнувшая с крыши наледь. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности".