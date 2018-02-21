В Петербурге на школьника рухнула наледь во время чистки крыши коммунальщиками

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Власть остановила падение доходов россиян. На бумаге В Росстате отчитались о том, что реальные доходы россиян перестали падать. Снижения не наблюдалось по итогам 2017 г. впервые за долгое время. Однако выяснилось, что ведомство "в целях сопоставимости данных" статистики вдруг исключило из базы сравнения с 2016 г. объем единовременной выплаты пенсионерам в начале января 2017 г., хотя этот показатель учитывался весь прошедший год. Если бы подход Росстата к оценке доходов не изменился, то годовое падение составило бы 5%.
20.02.2018
экономика  |  добавить комментарий
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Дмитрий Пучков: Люди хотят видеть в кино подвиги, а оно у нас примитивное, как кирзовый сапог В Совете Торгово-промышленной палаты РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики состоялось обсуждение формирования в сфере культуры позитивного образа будущего страны. Большое внимание было уделено ситуации в отечественном кинематографе, многих удивляет, что на широком экране совсем нет фильмов про людей труда, аграриев, учителей и врачей, да хотя бы просто показывающих страну и ее прошлое без грязи. Своей оценкой качества современной кинопродукции в беседе с Накануне.RU поделился участник обсуждения –​​​​​​​ блогер и публицист Дмитрий "Гоблин" Пучков.
15.02.2018
от издателя  |  комментариев: 7


Кто еще на новенького? Что происходит с агитацией на федеральных каналах Общественность продолжают пугать Павлом Грудининым. Дмитрий Киселев на ВГТРК предрек развал КПРФ в случае, если Зюганов не отречется от директора "Совхоза имени Ленина". Собчак почувствовала потребность устроить единственное свое турне по регионам именно "красного пояса". Жириновский вместо агитации за себя агитирует против Грудинина. Ловким движением рук обязательный информационный жанр – обзор президентских выборов в СМИ – превратился в агитацию против одного кандидата.
21.02.2018
политика ;  | комментариев: 4
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В Петербурге на школьника рухнула наледь во время чистки крыши коммунальщиками
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наледь снег крыши уборка управляющие компании (2016) | Фото: nvkb.ru

В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Пострадал ребенок.

Как сообщили Накануне.RU в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу, днем 20 февраля во время производства работ по очистке крыши дома по улице Адмирала Коновалова на 9-летнего школьника упали фрагменты снега и наледи. В результате мальчик был доставлен в детскую больницу с ушибами головы и шеи.

Сейчас следователи проводят все необходимые мероприятия, направленные на установление обстоятельств происшедшего.

Напомним, недавно в Петербурге пенсионерку убила рухнувшая с крыши наледь. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности".

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21.02.2018 10:52 Мск | Санкт-Петербург | информационная служба Накануне.RU
12:52 Екб


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В Петербурге на школьника рухнула наледь во время чистки крыши коммунальщиками
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