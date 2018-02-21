Пермские врачи перелили два литра крови стюардессе, которой стало плохо во время рейса Новосибирск – Москва

Бортпроводнице самолета рейса Новосибирск - Москва, который был вынужден совершить экстренную посадку в Перми, провели эндоскопическую операцию и перелили два литра крови. Об этом в своем Instagram сообщил министр здравоохранения Прикамья Дмитрий Матвеев, передает корреспондент Накануне.R.

"Стюардесса была госпитализирована с подозрением на острый аппендицит. Но ситуация оказалась гораздо серьезнее, пациентка потеряла много крови. Врачи Пермской краевой клинической больницы провели экстренную эндоскопическую операцию и перелили ей два литра крови. На момент выписки состояние пациентки было удовлетворительное, сейчас девушка уже доставлена домой и идет на поправку", - сообщил министр.

Как сообщало Накануне.RU, рейс Новосибирск – Москва авиакомпании "Победа" прервался в Перми. По некоторым данным, сразу после взлета стюардессе стало плохо. Среди пассажиров оказался врач. Он оценил состояние сотрудницы лоукостера и предположил, что она сможет спокойно добраться до столицы. Однако в пути ей стало настолько плохо, что самолет решено было экстренно посадить в аэропорту "Большое Савино". Борт пробыл в городе больше двух часов, и после госпитализации пострадавшей покинул Пермь.