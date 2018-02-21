Медведев поручил профинансировать подготовку кадров для цифровой экономики

Правительство РФ утвердило план мероприятий по направлению "Кадры и образование" в рамках программы "Цифровая экономика Российской Федерации", сообщили Накануне.RU в пресс-службе кабмина.

План утвержден по итогам заседания Правительственной комиссии по использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности, которое состоялось 9 февраля 2018 года.

В частности премьер-министр Дмитрий Медведев поручил предусмотреть финансирование подготовки кадров для цифровой экономики.

"Минфину России (А.Г.Силуанову), Минэкономразвития России (М.С.Орешкину) при подготовке проекта федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" дополнительно проработать и предусмотреть финансирование плана мероприятий по направлению "Кадры и образование» программы "Цифровая экономика Российской Федерации", - говорится в поручении.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в Госдуме накануне состоялись парламентские слушания, посвященные теме формирования правовых условий финансирования и развития цифровой экономики. Большое внимание было уделено проблеме обеспечения безопасности личных данных граждан и добровольности перехода к цифровизации.