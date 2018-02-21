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21.02.2018
политика ;  | комментариев: 4
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"Должно быть слышно, как все убежали": в суде по делу о бойне на Депутатской "цыган Дима" потребовал аудио и видео
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Беспорядки на Депутатской, подозреваемые, суд, Дмитрий Пестриков (2018) | Фото: Накануне.RU

В Свердловском областном суде продолжается процесс рассмотрения дела о массовых беспорядках на улице Депутатской в Екатеринбурге.

Напомним, всего по основному делу привлечено 19 человек, в зале присутствуют также представители потерпевшего Олега Шишова и семья Дутовых. При этом самого Шишова сегодня нет на процессе. Суд установил личность всех 19 обвиняемых. В основном это студенты, работают менеджерами, продавцами, имеют судимость.

Как передает корреспондент Накануне.RU из зала суда, судья спрашивает о ходатайствах. Предполагаемый "главарь" банды Дмитрий Пестриков потребовал предоставить аудио- и видеоматериалы, которые находятся в деле. Он хочет с ними ознакомиться.

Беспорядки на Депутатской, подозреваемые, суд(2018)|Фото: Накануне.RU

"Должно быть слышно, как все убежали, а Дутов и Шишов продолжали добивать остальных", - заявил подсудимый.

В итоге суд разрешил ему ознакомиться с материалами, но через адвоката, поскольку Пестриков находится в СИЗО. Сам он своей вины не признает и утверждает, что "никаких беспорядков не устраивал и группу людей не собирал".

"Цыган Дима" Пестриков обвиняется в том, он организовал массовые беспорядки: мужчина сообщил своему брату о конфликте с Олегом Шишовым и пригласил принять участие в разборке, как и других участников.

Беспорядки на Депутатской, подозреваемые, суд(2018)|Фото: Накануне.RU

В свою очередь, адвокат Шишова сообщила, что Олег Шишов сменил место жительства, чтобы защитить свою семью. Не явился он сегодня потому, что находится под домашним арестом на год, но в другом городе. Решить этот вопрос пока не получается. На следующих заседаниях он может присутствовать.

Беспорядки на Депутатской, подозреваемые, суд(2018)|Фото: Накануне.RU

Сейчас прокурор рассказывает, как Пестриков собирал людей. По его словам, конфликт между Шишовым и Пестриковым произошел 2 сентября, далее 3 сентября обвиняемый собрал группировку и провел инструктаж, сам позаботился и предоставил авто, чтобы отомстить. Само нападение состоялось 3 сентября 2016 года.

Беспорядки на Депутатской, подозреваемые(2018)|Фото: Накануне.RU

Напомним, все случилось возле дома казака и предпринимателя Олега Шишова на улице Депутатской. С одной стороны в конфликте участвовал Дмитрий Пестриков и его друзья-цыгане, а также спортсмены-воспитанники местного клуба единоборств – всего более 20 человек; с другой – сам Олег Шишов, а также его друзья-казаки Дутовы. Конфликт перерос в перестрелку. В результате девять пострадавших (возрастом от 17 до 34 лет) были доставлены в различные больницы Екатеринбурга. Впоследствии двое из них скончались в реанимации. Позднее появилась информация о еще одном погибшем – якобы цыгане, личность которого не установлена.

Добавим, в октябре прошлого года дело в отношении казаков, участвовавших в перестрелке, было закрыто: следователи не стали предъявлять им обвинений.



Развитие сюжета: Ранее 21.02.2018 11:29 Мск
Все подсудимые по делу о бойне на Депутатской в Екатеринбурге отказались признавать свою вину

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21.02.2018 11:07 Мск | Екатеринбург | Вероника Борзова
13:07 Екб


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"Должно быть слышно, как все убежали": в суде по делу о бойне на Депутатской "цыган Дима" потребовал аудио и видео
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