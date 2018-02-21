Киев: Украина станет "полигоном испытаний" для урегулирования военных конфликтов

Украина станет "полигоном испытаний" для урегулирования военных конфликтов в Европе. Об этом заявил главный военный прокурор страны Анатолий Матиос на телеканале "112 Украина", прокомментировав подписание президентом Петром Порошенко закона об "оккупации Донбасса".

"Это скорее политический закон с политическими последствиями. Украина после Югославии будет полигоном испытаний тех или иных миротворческих, дипломатических или других новых форм решения военных конфликтов в центре Европы", - сказал он.

Он подчеркнул, что в случае введения миротворческой миссии ООН военнослужащие других стран не будут подчиняться украинским законам.

"Никто нигде никогда не сказал, по какому принципу и по какому законодательству будет действовать миротворческий контингент. По всем международным нормам и по нормам ООН, военнослужащие будут отвечать не по украинским законам, а исключительно по экстерриториальному принципу ответственности законодательства своих стран, несмотря на принимающую сторону", - признал Матиос.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, Петр Порошенко призвал в Мюнхене на конференции по безопасности "дожать Россию" и таки ввести в Донбасс войска ООН.